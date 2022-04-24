澳洲防長警告中國或發動化武襲擊　指控北京靠行賄獲得國際合約

中澳關係持續緊張之際，臨近澳洲5月大選，澳洲國防部長警告稱，中國威脅迫在眉睫，中國可能會向澳洲盟國的首都發動「化學武器襲擊」。



據澳洲新聞網4月24日報道，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）在接受澳洲新聞集團（News Corp Australia）採訪時，極力渲染中國是日益增長的威脅，指控北京以行賄獲得國際合約，聲稱中國可能在未來四年發動化學武器襲擊。

他指控中國，為了爭取國際合約而行賄他國，但對於北京新近與所羅門群島簽訂的安全協議是否涉及貪腐，澳洲防長拒絕表示意見。

他表示：「中國不會以我們所遵循的法規（來競爭取得交易）。」

他說：「若放眼非洲，行賄情事時而發生。」

「我們從不以這種遊戲規則來競爭，我們有價值觀，也有須遵守的法律規定。」

北京19日宣布已和所羅門群島簽訂安全協議。杜登特別被問到，是否相信當中涉及貪腐，才促成中索協議，他回答無法置評。

他又說：「實際情況就是，中國已經改變了。」

「中國極其積極地對外干預，隨時準備行賄以擊敗其他國家來達成交易：這就是當今中國的現實狀況。」

達頓認為，現在的情況和20世紀30年代一樣糟糕。他還說，他對中國軍事實力和戰略地位的擔憂，得到了各國國防部長的呼應。

達頓說：「我們希望與包括中國在內的所有國家建立正常的和平關係。但中國已經改變了。 這需要（我們）投入資金來應對，包括增加人員以及對技術和設備的投資。」

達頓補充稱，澳洲需要保持其軍事能力，尤其是海軍能力，以「為一年前無法想象的事情做好準備」。

達頓說：「可以想像，我們某個盟國的首都可能會遭到化學武器襲擊，因此你可能會被拉回中東的衝突。」

達頓表示，雖然與中國建立良好關係符合澳洲的最佳利益，但澳方「不會屈服或畏縮於中國」，他再次強調了增加國防開支的重要性，「以維持與東方大國的和平與穩定」。

截至發稿時，中方尚未對達頓上述言論做出回應。

澳洲與美國最近對所羅門群島與中國簽署安全協議表示擔憂。

中國外交部發言人對此多次強調，中所安全合作方式是公開透明、開放包容的，不針對任何第三方，同所羅門群島現有的雙、多邊安全合作機制並行不悖，相互補充。