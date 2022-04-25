布林肯奧斯汀秘訪基輔會晤澤連斯基　美國外交官將返回烏克蘭

俄烏衝突以來美國最高級別官員首次訪問烏克蘭首都基輔，美國務卿與國防部長在基輔秘密會晤烏克蘭總統，承諾鉅額軍事援助，美國外交官將於本週返回烏克蘭。



據美聯社報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於當地時間4月24日晚間秘密會見了烏克蘭總統澤連斯基，這是自俄羅斯開始「入侵」烏克蘭以來，美國代表團對烏克蘭首都進行的最高級別訪問。

布林肯和奧斯汀告訴澤連斯基及其顧問，美國將向烏克蘭提供超過3億美元的外國軍事融資，並批准了1.65億美元的軍火銷售。

布林肯與奧斯汀還對烏克蘭方面表示，美國總統拜登（Joe Biden）將於近期公布美國駐烏克蘭大使提名人，在烏克蘭戰爭爆發前離開烏克蘭的美國外交官將於即將到來的一週返回烏克蘭。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國國務院高級官員說，布林肯和奧斯汀在基輔會晤了烏克蘭總統澤連斯基、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、國防部長列日尼科夫（Oleksiy Reznikov）和內政部長蒙斯塔斯基（Denys Monastrysky），進行了大約90分鐘的長時間雙邊會談。

據美國務院高級官員透露，布林肯還表示，美國總統拜登將提名布布林克（Bridget Brink）為美國駐烏克蘭大使。

拜登政府消息人士向美國媒體Axios透露，布林肯將在結束對基輔的訪問後，從周二（4月26日）開始在參眾兩院外交委員會作證。