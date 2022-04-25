法國大選｜馬克龍與馬林勒龐就像是瘟疫或霍亂　選民難擇寧投白票

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月24日在大選第二輪投票中，以得票率近60%成功連任，惟今屆投票率創新低，不少選民都討厭馬克龍，又認為極右翼政黨國民聯盟（RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）的政治理念不能代表他們，寧願選擇投白票。



英國廣播公司（BBC）報道，超過三分之一選民沒有投票給馬克龍或馬林勒龐。今屆投票率略低於 72%，是自1969年以來總統選舉投票率中新低，超過300萬人更是投了白票或損毀選票。

雖然投票當天法國大部分地區都在度假是其中一個因素，但投票率低也反映出選民的冷漠，他們抱怨沒有候選人能夠代表他們。部分選民告訴BBC，他們投白票是想懲罰現任總統。

反馬克龍示威者在巴黎、雷恩（Rennes）、圖盧茲（Toulouse）和南特（Nantes）等多個城市集會，拒絕接受馬克龍勝選的投票結果。

美國廣播公司（ABC）報道，無法認同中間派馬克龍或極右派馬林勒龐的左翼選民對24日的選擇感到苦惱。一些人不情願地來到票站，只是為了阻止馬林勒龐上台，繼而把票投給馬克龍。

圖為2022年4月24日，法國總統馬克龍在巴黎埃菲爾鐵塔前與支持者一起慶祝勝選。（AP）

在大選第一輪投票中支持共產黨候選人的運輸物流工人（Stephanie David）形容指，「這是最糟糕的（候選人）選擇」。

對於退休人士羅克斯（Jean-Pierre Roux）來說，這更是一個不可能的選擇。在首輪投票中投給共產黨候選人的他，25日選擇將一個空白信封扔進票箱，只因他對馬林勒龐的政治理念，以及對馬克龍的​​傲慢感到厭惡，「我不反對他（馬克龍）的想法，但我無法忍受這個人。」

事實上，許多法國人也非常討厭馬克龍，他們在許多民意調查和記者面前形容他傲慢冷漠，並太過忠於富人利益，不願作出有關方面的變革。

與法國選民反應截然不同，歐美國家都對馬克龍勝選的結果表示歡迎。因為歐洲領袖都擔心一旦極右翼的馬林勒龐當選，便會提出一系列反歐盟政策，加上法國在馬克龍領導下，最近在國際制裁俄羅斯的行動上發揮主導作用，又積極從中調解俄烏局勢。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）率先向馬克龍表示祝賀，特別指出德法在應對俄烏戰爭上面臨的共同挑戰。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter上寫道：「我們將共同推動法國和歐洲前進。」

美國總統拜登（Joe Biden）也表示，期待與馬克龍密切合作，包括支持烏克蘭。而據俄羅斯總統官方網站消息，普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）發賀電祝賀馬克龍再次當選法國總統。