馬斯克收購Twitter後　推特會作出什麼改變｜新聞背後

馬斯克（Elon Musk）以440億美元，正式收購Twitter，讓他從Twitter最有影響力的名人之一，直接成為Twitter的擁有者，建立其社交平台王國。馬斯克在收購買Twitter之後，會為Twitter帶來什麼可能的改變？



放寬審查限制變「更自由」

馬斯克經常對Twitter的言論自由表達憂慮，他曾表示「言論自由是民主的基石」，而Twitter是「言論的城鎮廣場」。對Twitter決定刪除貼文或是封鎖帳戶時，馬斯克表示應該更謹慎。

因此外界估計，Twitter未來應該會放寬審查的門檻，覆蓋更多的聲音，包括極左和極右的言論。

圖為4月25日，為於美國三藩市的Twitter總部。馬斯克以440億美元收購Twitter。（AP）

但另一方面，馬斯克表明要打擊「機械帳號」，即轉載假消息及流言的帳戶，並稱這為他的首要任務。然而部分極右的帳戶如當年的特朗普（Donald Trump）政府的支持者經常協助散播不實訊息，馬斯克要如何在打擊假消息、機械帳號和維持言論自由上取得平衡讓人注目。

允許更長的推文，增加編輯鍵

Twitter的推文有字數限制，且一直沒有編輯鍵，一定程度造成用戶不便。這也是Twitter的特色：短小易讀，但寫錯沒法回頭。

不過馬斯克入主後Twitter可能會出現變化，馬斯克過去也曾就這兩個問題提出意見，希望作出改變。目前Twitter的推文限制是280個英文單字（連空格），中文及其他亞洲字（如日語）因當兩個字計算，所以僅限140個中文字。

公開演算法放到GitHub

馬斯克在一次TED的採訪中，表示有意把Twitter的算法代碼公開，放在GitHub上，讓公司外部的人能夠查看並推薦修復和更改。

公開算法源碼，將同樣意味Twitter推薦文章的演算方式變得透明，任何人都可以按着公式推廣自己的文章，讓Twitter推薦給其他用戶。

減少倚賴廣告收入

馬斯克亦建議，Twitter應該依賴更多的收費訂閱，而不是廣告收入。例如讓用戶訂閱成為高級使用者後，享用更多的Twitter功能，及屏蔽所有廣告等。截至2021年第四季，Twitter有90%的收入全來自廣告。

減少倚賴廣告收入亦將可能需要架構重組，削減人手，不過據報Twitter目前無意裁員。