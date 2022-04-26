關鍵地方武裝拒與軍方談判　緬甸23政黨發聯合聲明支持和談

緬甸軍方提出與各民族武裝組織（EAOs）領袖會面商討和平協議，但遭數個關鍵的民族武裝組織拒絕後，4月26日當地23個政黨包括鞏發黨、民族團結黨、若開民族力量黨和人民黨等發表聯合聲明，支持軍方和地方武裝和談。



央視引述聲明稱，和談是實現結束衝突的重要方式，和平的願望是成功實現和平的重要前提，一切致力於實現和平的真誠努力都應受到熱烈歡迎。這些政黨敦促所有相關方，為了國家和人民的安全、發展、和平而共同努力。

緬甸軍方22日表示有意與少數部族部隊負責人舉行和談，緬甸民族團結政府（National Unity Government，NUG）及其武裝部隊人民國防軍（PDFs）未獲邀請。緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）較早前已拒絕與他們對話，並誓言要粉碎人民國防軍。

《伊洛瓦底報》25日報道，數個關鍵的民族武裝組織包括克倫尼國家進步黨（Karenni National Progressive Party）、克倫民族聯盟（Karen National Union）、克欽獨立軍（Kachin Independence Army，簡稱KIA）、欽族民族陣線（Chin National Front）等已拒絕敏昂萊的和談邀請，僅少數民族武裝組織會應邀出席和談。