多國不明原因兒童肝炎是新冠疫苗副作用？世衛「這樣說」

世界衛生組織（WHO）4月23日稱，截至21日，已有12國家報告不明病因的兒童急性肝炎，至少有1宗死亡個案。WHO也在發表公報時回應有關組織對患病與新冠肺炎疫苗之間是否有關聯的看法。



世衛組織發公報說，目前已接獲至少169宗不明病因兒童急性肝炎報告，其中114宗在英國。

它稱，美國、西班牙、以色列、丹麥等多國也報告出現病例。患者年齡在1個月到16歲之間，其中17名患者需要接受肝移植。

2022年1月11日，澳洲悉尼一名兒童在家人的陪伴下接種輝瑞公司的疫苗。（Getty）

世衛組織未提供死亡病宗所在國家等相關細節。據了解，許多已報告病例症狀包括腹瀉、嘔吐，大部份病例沒有發燒症狀 ，且所有報告病宗均未檢測出甲、乙、丙、丁、戊這五種常見肝炎病毒。

世衛組織還稱，在74宗病例中檢測到腺病毒，其中20宗感染了新冠病毒，19宗同時感染了新冠病毒和腺病毒。組織稱，目前不支持有關「副作用來自接種疫苗」的假設，因絕大部份患者沒接種過新冠疫苗。

Hypotheses related to side effects from the COVID-19 vaccines are currently not supported as the vast majority of affected children did not receive COVID-19 vaccination. 世衛

世衛組織正在密切關注這一情況，並與英國衛生部門及其他合作夥伴展開合作。