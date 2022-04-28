美國南加州面臨乾旱　當局要求約600萬民眾減少戶外用水

美國加州經歷另一個乾旱冬季，導致當地出現乾旱問題，南加州水務部門4月27日破天荒要求大約600萬名用戶減少戶外用水，避免情況在夏季進一步惡化。



美聯社報道，南加州大都會水務局（Metropolitan Water District of Southern California）26日宣布當地進入供水不足緊急狀態，要求多個城市及地方水務部門在6月1日實施節約用水政策，否則將面臨罰款。

根據當局目標，洛杉磯、文圖拉（Ventura）及聖貝納迪諾（San Bernardino）縣民眾將限制每週一次為花園草坪、植物澆水，以及洗車等戶外用水活動，所節省的水會於夏季用水需求增加時大派用場。

大都會水務局行政總裁烏帕迪亞伊（Deven Upadhyay）27日表示，受影響地區的水務部門需要實施每週一次戶外用水或其他限水措施，如果無法達成節水目標，將面臨每英畝2000美元罰款。當局會監察用水情況，如果節約用水成效不理想，受影響地區最快在9月被全面禁止戶外用水。

大都會水務局的水源主要來自科羅拉多河（Colorado River）及加州水務計劃，惟當地在今年首三個月的雨量及降雪量都錄得有史以來新低，而且連續兩年的雨量水平處於歷史低位，令水源供應非常緊張。

當局指現在沒有足夠水源應付日常基本需求，因此唯有出此下策，而州長紐森（Gavin Newsom）亦曾呼籲民眾自願減少15%用水量，但距離達成目標仍然很遠。