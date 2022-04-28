美國議員被指向台灣強銷波音客機　北京指背後全是生意　台方否認

美國多名參議員4月中訪台後，有台媒4月28日刊出報道，指美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）向台灣「強銷」波音客機，北京外交部28日回應時批評美國政客「嘴上都是主義，背後全是生意」，台灣政府則指有關報道惡意中傷，扭曲美國議員原意。



台媒《聯合報》28日的報道指，格雷厄姆訪台時公開要求台灣採購波音787，返美後再提此事稱「盼台灣盡快宣布購買24架」，報道的標題指美方「強銷24架波音787」。

圖為中國外交部發言人汪文斌2022年3月24日主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上回應稱，向台灣當局獅子大開口的美國政客遠不止格雷厄姆一人，他稱據報美國前國務卿蓬佩奧前不久訪台期間，短短幾天就進賬15萬美元。

汪文斌指「無利不起早，美國政客竄訪台灣大談什麼捍衛民主，看來嘴上都是主義，背後全是生意。」，又指民進黨當局吹噓得到美國支持，純屬自欺欺人，真正受苦的是台灣老百姓，一邊自己的血汗錢被拿去進貢，一邊被綁上「台獨」的戰車，駛向危險的深淵。

台灣外交部則回應指，惡意中傷的報道言論，不僅扭曲美國會友台議員的原意，傷害台美情誼，更是意圖破壞民眾對外交工作的信心，指是「其心可議」，外交部深感遺憾。