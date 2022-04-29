烏克蘭局勢｜聯合國秘書長：不認為會爆發核戰爭

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）4月28日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，討論當地局勢。古特雷斯承諾聯合國會盡一切能力拯救港口城市馬里烏波爾（Mariupol）的民眾，並認為世界不可能會爆發核戰。



古特雷斯與澤連斯基會面後舉行聯合記者會，指聯合國安理會沒有運用其權力阻止及結束戰爭，認為這令人失望、不滿和忿怒。他形容馬里烏波爾的情況是「危機中的危機」，數以萬計需要生存援助，當中不少長者面對醫療援助和行動不便問題，因此他們需要逃離這個災難之地。

他表示日前在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會談時，對方原則上同意聯合國及國際紅十字會介入協助馬里烏波爾市內亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的民眾撤離。他亦稱與澤連斯基討論有關問題，各方正加快討論，務求盡早實現撤離計劃。

古特雷斯同日較早時到基輔市郊布查（Bucha）、博羅江卡（Borodianka）、伊爾平（Irpin）視察時，形容這場戰爭是邪惡和21世紀的荒謬。他之後接受英國廣播公司（BBC）訪問，強調在根據聯合國憲章下，不會放棄為烏克蘭追求和平，指當地需要和值得聯合國的全面承諾和支持。

對於世界會否爆發第三次世界大戰，古特雷斯認為核戰是難以置信，聯合國亦會盡一切能力阻止這個情況發生。