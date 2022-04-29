中國外交部：中俄超越冷戰軍事政治同盟模式　發展新型國際關係

中國外交部發言人趙立堅4月29日表示，中俄超越冷戰時期的軍事政治同盟模式，堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國的原則基礎上發展新型國際關係。



趙立堅29日主持例行記者會時，有記者提問稱，美軍印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）27日稱中俄不設上限的合作令人關切，指全球志同道合的國家應利用各種技術構建綜合威懾，詢問中方對此有何評論。

趙立堅回應指，中俄關係的成功經驗之一，是雙方超越冷戰時期的軍事政治同盟模式，始終堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國的原則基礎上發展新型國際關係，他稱這與個別國家執意搞小圈子，推行零和博弈的冷戰思維存在着根本區別。

他又指美國違背承諾，連續推動北約東擴，對烏克蘭危機的產生負有不可推卸的責任，俄烏衝突引發超過500萬烏克蘭人湧入歐洲鄰國，造成了前所未有的難民危機，美方卻在「表演式」接收難民，整個3月只有12名烏克蘭難民通過美國難民項目入境美國。

趙立堅批評美國仍在拱火澆油，不斷向烏克蘭提供資金和武器，認為美國的真實目的不是和平，而是讓衝突持續下去，目標是削弱俄羅斯。