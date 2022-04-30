疫情｜福奇：美國料在今夏確定下階段疫苗加強劑

美國國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長兼白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）預計到今夏季，美國科學家和衛生官員就可確定下一階段人們需要什麼類型的新冠疫苗加強劑以及應該何時開始為人們接種。



福奇4月29日以視像方式參加華盛頓國家新聞俱樂部（National Press Club）的一場活動，他稱研究所正在進行一項臨床試驗，以在秋季來臨前確定下一階段的加強劑是否應該鎖定某一特定的新冠肺炎變異病毒株，還是應設計一種適用於多個變異病毒株的加強劑，又稱「二階疫苗」（bivalent vaccine）。

他稱：「我們應會在夏季就有答案，知道應在何時接種以及接種什麼類型的加強劑。」

福奇稱美國是難以實現典型的群體免疫，原因包括病毒不斷進化和變種、感染免疫以及疫苗免疫力的減弱，還有反疫苗運動導致數以百萬計的人拒絕接種。

福奇：圖為1月11日，美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇在國會發言。（AP）

他26日接受美國公共廣播公司新聞節目PBS News Hour訪問時稱，政府現已肯定美國走出大流行的階段。不過這番言論引起一些公共衛生專家不滿，認為這預測輕率。他翌日就此修正。

他27日向美國《華盛頓郵報》說，自新冠病毒（SARS-CoV-2）引致的入院率及死亡率，遠低於變異病毒株Omicron（奧密克戎）在冬季掀起的一波疫情後，美國仍處於大流行，但這更像是一個過渡階段。

他曾說過，大流行5個階段分別是「全面爆發」、即美國過去2年大部份時間的狀況，第二階段是「減速」，第三階段是「受控」，這表明病毒在那個地方成為風土病（endemic）。他向PBS說，下個階段應是病毒消除和根除，但新冠病毒將可能永不會被根除。