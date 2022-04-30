澳洲驚現20隻「無頭企鵝」集體沖上岸嚇壞民眾　專家急查離奇死因

大自然中時有奇聞，但如此驚悚的狀況可能還是第一次見到。最近一則新聞在網路上瘋傳，澳洲南部近日多達20多具「無頭企鵝」屍體被沖上岸，切割面相當完整，引起不少網友熱議，許多人好奇企鵝為何會這樣離奇死亡，但目前已排除是有人蓄意虐待動物。



根據英國《鏡報》（Mirror）報道，在澳洲的南澳州弗勒里厄半島（Fleurieu Peninsula），當地居民發現近日海岸邊經常看到「無頭企鵝」屍體，目前已經有高達20隻以上的無頭企鵝屍體被沖上岸，令人訝異的是這些無頭企鵝頸部的切割面都相當完整，足見這些企鵝可能是被「手法俐落的生物」斬首。

由於最近實在太多無頭企鵝屍體被沖上岸，光是整個4月份看到的死亡企鵝數量就已經超越2021年整個年份的死亡企鵝數量，這樣不正常的現象引起當地居民恐慌，懷疑是不是有品性惡劣人士手段兇殘的集體虐殺企鵝，這事件也在社群網站上引起熱議，有網友覺得應該是有人虐待動物，也有網友覺得可能出大事了，「恐怕是一場生態浩劫」。

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弗林德斯大學（The Flinders University）一名義工赫奇斯（Stephen Hedges）表示，最近發現無頭企鵝大多數都出現在海上，這些企鵝屍體隨着海水漲退潮而被沖上岸，才會被當地民眾發現。赫奇斯說，目前動物學家們都在研究為什麼這些企鵝會死得如此淒慘的主因，有說法指出這些企鵝可能慘遭不肖人士虐殺，但這說法不成立，已經被排除這個可能，因為無頭企鵝的屍體並不是直接出現在陸地上。

赫奇斯指出，目前推測無頭企鵝的死因可能跟「船螺旋槳」有關，因為最近的海灣舉辦了捕獵吞拿魚祭典，再加上附近漁船眾多，一堆魚群聚到海灣來對企鵝來說是一個相當棒的獵食場，因此企鵝可能慘遭船的螺旋槳梟首身亡，當然也不排除可能是附近復活節觀光船導致遊客大量增加，才會導致一堆企鵝死亡。

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