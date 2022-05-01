五一勞動節少為人知的由來　背後故事真正「有血有淚」

定於每年的5月1日的國際勞動節又稱「五一國際勞動節」、「國際示威遊行日」（International workers' day或者May Day)，它是全球80多個國家的全國性節日，也是全世界勞動人口共同的節日。



由恩格斯（Friedrich Engels）領導的「第二國際」（Second International）1889年7月在法國巴黎舉行代表大會。會議通過決議，規定1890年5月1日國際勞動者進行遊行，並決定把5月1日這一天定為國際勞動節。

五一勞動節源於美國伊利諾伊州芝加哥的乾草市場事件（Haymarket affair，又稱Haymarket riot或Haymarket massacre）。在1880年代的美國，工人罷工行動愈趨普遍，隨着工業化與資本主義興起，工人的待遇卻愈趨惡化，所得薪金與他們的付出也逐漸變得不成正比。

1886年描繪美國「乾草市場事件」的版畫。（公有領域）

芝加哥的數十萬工人1886年5月1日為爭取實行8小時工作制而進行大罷工。來到5月3日，罷工的工人與市內一些想偷偷開工的人發生衝突。

事件令整個城市的工人為之激動，各個工會決定在5月4日在乾草市場廣場舉行集會。不過當日天公不造美，一場大雨後，僅餘200多人留下。大會舉行到尾聲時，近200名警員包圍會場，命令群眾散去。雙方爭持不下之際，一位不知名民眾向警察投擲炸彈，警員於是開始無目標地開槍，這導致4人中槍死亡，逾百人受傷。

事發後一共有8位工運人士被捕，其中7人被判死刑，1人被判處15年徒刑。7名死囚中有2人後來被減刑至無期徒刑，1人在獄中自殺以逃避絞刑。其餘4名死刑犯在1887年11月11日被處以絞刑。其中一被死囚在被處刑前大喊：

終會有一天，我們死亡的沈默，會遠比今天你們所要壓制的言論更為宏亮有力！

來到1893年，其他仍然在生的被告才獲得新任州長赦免。

一位藝術家對乾草市場事件審判繪畫素描畫。（公有領域）

各國馬克思主義者召集的社會主義者代表大會1889年7月14日在法國巴黎開幕，為紀念乾草市場事件，與會代表一致同意將5月1日定為國際無產階級的共同節日。這決議得到全球各國工人的積極響應。

歐美各國的工人階級1890年5月1日率先走上街頭，舉行大規模示威遊行與集會，爭取合法權益。自此，每年這天各國的勞動人口都會進行集會、遊行。

「第二國際」1904年荷蘭阿姆斯特丹的會議上號召「各國社會民主黨組織和工會聯合會都要在每年5月1日堅決要求在法律上規定8小時工作制，擁護無產階級的階級要求和擁護世界和平」

中國的節日活動

中國民眾對勞動節的慶祝活動，可追溯至1918年。當年一些革命的知識分子在上海、蘇州等地向群眾派發介紹「五一」的傳單。北京、上海及廣州等城市的工人群眾1920年5月1日走上街頭舉行大型遊行及集會。新中國成立後，當時的中央人民政府政務院1949年12月將「五一」定為法定的勞動節。是日全國放假一天。當天民眾會在公園、劇院、廣場歐集，參加各種慶祝或文體娛樂活動，並表彰有良好貢獻的勞動者。