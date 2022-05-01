蝙蝠俠及超人等創作者Neal Adams逝世　享年80歲

美國知名漫畫藝術家尼爾．亞當斯（Neal Adams）4月28日在紐約去世，享年80歲。他在1960年代和1970年代創作出包括蝙蝠俠、超人、復仇者和X戰警等經典漫畫人物。



1941年6月15日在紐約出生的亞當斯是猶太人。出身軍人家庭的他，曾在不同地方或國家的軍事基地成長和生活。

他1960至1970年代效力DC Comics及漫威漫畫，創作出包括蝙蝠俠（Batman）、超人（Superman）、復仇者（The Avengers）和X戰警（X-Men）等經典漫畫人物。

亞當斯是1970年代初「綠燈俠」（Green Lantern）和「綠箭俠」（Green Arrow）系列的幕後創意力量之一，聚焦的議題包括藥物成癮和種族主義等。

他在1988年被列入艾斯納名人堂（Will Eisner Comic Book Hall of Fame）

亞當斯之子約什．亞當斯（Josh Adams）在Facebook發文表示，父親4月28日凌晨2時辭世。

約什在文中表示：「他的職業生涯由無與倫比藝術才華以及堅定不移性格所界定，堅定不移的性格驅使他不斷為同儕以及有需要人士奮戰。他會成為漫畫業史上其中一位具影響力的創作者，以及他是為社會和創作者爭取權利的鬥士。」

DC Comics發聲明讚揚亞當斯是「為漫畫行業做出貢獻的最受讚譽的藝術家之一。」