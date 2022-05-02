歐盟傳擬祭出第六輪制裁：年底前禁止進口俄羅斯石油

彭博社引述消息人士稱，歐盟有意在2022年底前禁止進口俄羅斯石油，在此之前，它將逐步實施進口限制。而在歐盟料將石油納入其對俄第六輪制裁之際，德國宣布大幅減少進口俄化石燃料。



知情人士稱，歐盟最快可能在本週的一次會議上提出針對俄羅斯的第六輪制裁措施，除了石油禁令，還可能推動將更多俄羅斯和白羅斯銀行踢出環球銀行間金融通訊協會（SWIFT）的國際結算系統，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），它是俄羅斯最大的銀行。此前，美國和英國已對Sberbank實施制裁。

據悉，其他旨在打擊俄油行業的措施還包括設立價格上限、特別支付機制和關稅等，歐盟還考慮對通過郵輪和管道運輸的石油採取不同的處理方式，後者更容易受到制裁。

外界需留意的是，上述方案還未正式提出，或會有所調整。歐盟的制裁措施需得到全部27個成員國的支持，而匈牙利一直反對禁止進口俄油。奧地利則4月13日則稱現在禁止是不可能的。奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）當時稱「制裁必須傷害俄羅斯超過歐盟」。

圖為2021年10月24日，德國一間燃煤發電廠。（AP）

俄烏開戰以來，歐盟的制裁範圍已擴大到俄羅斯的煤炭，但仍未正式祭出針對天然氣或石油的禁令。數據顯示，自衝突爆發生以來，歐盟已從俄羅斯進口價值約440億歐元的化石燃料。

德國本來一度反對將制裁範圍擴大到俄羅斯的能源業，惟最近柏林能態度有變。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）上週接受訪問時稱，該國不會阻止歐盟禁運俄羅斯石油。不過，他也表示對石油禁運的效果持懷疑態度，並警告稱認為此舉可能適得其反，因這可能會讓俄羅斯以更高的價格向其他國家供應石油，從中獲得更多利潤，或者提供折扣，以換取其他國家支持俄羅斯。

德國的歐盟發言人費希爾（Sebastian Fischer）5月1日稱柏林政府在大幅減少對俄能源的依賴。

Germany is reducing its energy dependence on Russia rapidly:



⬇️ Imports of Russian oil down from around 35% to 12%.



⬇️ Imports of Russian gas down from 55% to around 35%.



⬇️ Imports of Russian coal down from 50% to about 8%.



More (in German): https://t.co/LJYZQZAkcX — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) May 1, 2022

本週末歐盟委員會與歐盟成員國舉行會談後，兩名歐盟外交官稱，歐盟傾向在年底前禁止進口俄羅斯石油。

歐盟委員會在協調歐盟國家的應對，稱目標是在4日於布魯塞爾舉行大使會議前，及時確定其制裁計劃。