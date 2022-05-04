伊朗外長：伊朗與美國以書面形式進行核談判

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）5月3日表示，德黑蘭方面正透過書面形式與美國就恢復履行伊朗核協議進行談判。



新華社引述伊朗塔斯尼姆（Tasnim）通訊社報道，阿卜杜拉希揚表示，伊朗透過歐盟代表與美國交換書面信息，討論取消針對伊朗的單方面制裁。

德黑蘭方面指出，談判目標是達成一項強而有力和持久的協議。假如雙方就達成協議差不多達成共識，伊朗談判代表就會為協議作出最後修改。

阿卜杜拉希揚呼籲美國需要採取現實態度，取消所有針對伊朗的制裁措施，並強調德黑蘭在談判中的需要優先保障當地經濟。

伊朗在2015年7月與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國就伊朗核問題達成全面協議。根據協議內容，伊朗承諾限制發展核計劃，換取國際社會解除對伊朗的制裁。

美國在特朗普（Donald Trump）執政時期單方面退出協議，並再次制裁伊朗，德黑蘭方面於2019年5月開始逐步中止履行協議部分條款，但承諾有關措施可逆轉。

多國協議簽署國在去年4月開始在奧地利首都維也納舉行談判，討論美伊兩國恢復履行合約問題，華府則間接參與談判。到了今年3月，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）以「外部因素」為由，宣布暫停談判。