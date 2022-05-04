歐盟第6輪對俄羅斯制裁方案　倡半年內達至禁俄原油　莫斯科反駁

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月4日公布新一輪針對俄羅斯的制裁方案，提出4種不同類型的制裁，包括提倡在半年內達至完全禁止進口俄羅斯原油。方案將交歐盟成員國討論。俄外交部反擊稱「如果他們想嚴重損害我們，就讓他們自行了斷吧」。



按照馮德萊恩所講述的方案，歐盟會逐步淘汰俄羅斯石油，6個月內淘汰俄原油，2022年底前淘汰俄精煉石油產品。

其他制裁包括針對在布查鎮（Bucha）和馬里烏波爾（Mariupol）犯下戰爭罪行的高層軍方將領，馮德萊恩在Twitter稱：「我們知道你是誰。你會被追究責任。」

制裁也還有針對俄羅斯國營廣播公司，馮德萊恩表示「我們從我們的電波中禁3間俄羅斯國營的大型廣播公司，它們會擴大（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）的謊言和激進的宣傳。」

新制裁還包括把俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和另外2間主要銀行踢出環球銀行間金融通信協會（SWIFT）系統。

圖為4月28日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在記者會上發言。（AP）

俄羅斯：讓他們自行了斷

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃同日回應稱：「不想就正在制訂的能源制裁措施長篇大論。我想說的是，如果他們想嚴重損害我們，就讓他們自行了斷吧。我們會懷念的。」