岸田文雄與約翰遜會談　原則上同意日英國防合作協議

日本首相岸田文雄5月5日訪問倫敦，與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會談，雙方就《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement，RAA）原則上達成協議，加強日英兩國的國防合作關係，確保印太地區自由和開放。



共同社報道，日本近期與澳洲簽署內容相近的《相互准入協定》，假如日英兩國簽署協定，將加快雙方軍隊舉行聯合軍事演員及救災等合作。

岸田在會面上讚揚英國在印太地區轉趨活躍，並與約翰遜一同對東海及南海地區單方面企圖改變現狀的局勢，以及區內快速而不透明的軍事部署及活動表達非常憂慮。他們同意堅決應對有關情況。

烏克蘭局勢亦是兩人的討論重點之一，岸田形容烏克蘭可能是明天的東亞地區，指俄羅斯的侵略不只是歐洲的問題，印太地區在內的國際秩序亦受到威脅，因此認為這是他與約翰遜就《相互准入協定》達成原則上協議的主要成果。

日英首腦都認為，有需要與七國集團（G7）其他成員國合作，維持對俄羅斯的制裁，並增加援助烏克蘭。岸田同時宣布進一步制裁俄羅斯，凍結俄國銀行及大約140名俄國人資產，同時禁止向俄羅斯出口量子電腦等先進技術等。