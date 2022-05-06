歐洲議會通過涉華「器官強摘」決議　中國駐歐盟使團回應

歐洲議會通過5月5日《關於中國持續進行「器官摘取」的決議》，指責中國針對罪犯特別是「法輪功」練習者進行持續、系統、非人道、國家認可的「器官摘取」。歐委會國際夥伴事務委員烏爾皮萊寧（Jutta Urpilainen）代表歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在議會辯論期間發言，譴責中國的「器官強摘」。駐歐盟使團發言人就歐洲議會通過涉華「器官強摘」決議答記者問。

發言人稱，所謂中國進行「器官強摘」是「法輪功」邪教組織和一些反華勢力為抹黑中國、欺騙國際社會、掩蓋邪教本質而撒下的彌天大謊，純屬憑空捏造。歐洲議會以及歐盟官員基於毫無事實依據的虛假訊息，發布有關極其不負責任的決議和言論，是典型的偏見與傲慢，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。歐洲議會通過這樣的決議，只能說明這一機構已成為散佈虛假訊息的場所。

發言人說，中國是法治國家，中國法律嚴禁人體器官買賣和非法移植。中國《人體器官移植條例》明確規定，任何組織和個人不得以任何形式買賣人體器官，不得從事與買賣人體器官有關的活動。在中國，公民自願捐獻是人體器官唯一合法來源。中國的器官移植數據公開透明，每年發佈《中國器官移植發展報告》，世衛組織及相關國際專業協會均高度評價中國器官捐獻和移植事業發展取得的積極成就。

中國駐歐盟使團敦促歐方認清事情真相，以免淪為「法輪功」邪教組織和反華勢力利用的棋子和傳播虛假訊息的幫凶。