中國代表：中方堅決反對北約在世界範圍內挑起陣營對抗

聯合國安理會5月5日就烏克蘭問題舉行會議。中國常駐聯合國代表張軍在會上呼籲國際社會加大努力，推動停火止戰，將衝突造成的人道影響降至最低，並指出烏克蘭危機教訓深刻，值得認真反思。



張軍指出，北約在冷戰後一再東擴，不僅沒有讓歐洲更安全，而且埋下衝突的種子。北約自稱是防禦性組織，卻肆意對主權國家發動戰爭，造成巨大人員傷亡和人道災難。

他表示，後天就是5月7日。1999年5月7日，北約轟炸中國駐南聯盟使館，造成3名中國記者遇難、20多名中國外交人員受傷。中國人民不會忘記這一野蠻暴行，也絕不允許這樣的歷史重演。

張軍強調，各國安全不可分割，把一國安全建立在他國不安全基礎之上，道理上說不過去，現實中也行不通。冷戰早已結束，北約理應審時度勢作出必要調整。固守過時的安全理念，熱衷在歐洲、甚至亞太以及世界範圍內挑起陣營對抗、製造緊張局勢，這樣的做法既損人也不利己，中方對此堅決反對。

他表示，世界不需要「新冷戰」，世界承受不起更大的動蕩和分裂。中方鄭重倡導，為解決人類安全的現實問題，並為謀求世界和平的長久之道，各國要重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，切實秉持安全不可分割原則，通過協商凝聚合力，構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。