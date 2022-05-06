疫情｜美國單日新增確診2月以來再超10萬　大部份州個案激增

美媒5月5日稱，美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）4日統計數據顯示，當天單日新增個案接新近115,000個，新增死亡個案近2,000個。這是自2月來，單日新增個案再高逾10個。



最新數據顯示，美國單日新增確診與死亡個案的7天平均數為6.8萬個及逾700個；專家傾向追蹤平均數，原因是每州每日通報的個案數字有差別。惟最新數字仍顯示，美國單日新增個案，仍比4月初的2.6萬個為多。

此外單日新增死亡人數對上一次來到這個水平，是在3月初的時候。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，該國上週逾36%的個案是由Omicron亞變種BA.2.12.1引起的。

BA.2難以偵測，故此有時也被稱為「隱型Omicron」（Stealth Omicron）。美國確診個案中有65%是BA.2，但最近數週它的佔比降低。

CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）稱BA.2.12.1比BA.2傳染性更強，惟BA.2.12.1嚴重性，以及它對疫苗所誘發的抗體影響仍是未知。他稱，BA.2.12.1傳染力相信比BA.2高25%。

奪走逾100萬人性命

美國全國廣播公司（NBC）5月5日稱，美國在27個月前出現首個新冠肺炎確診個案。根據NBC的統計數據，全國目前累計的新冠肺炎死亡人數已超過100萬人。

內文稱，這數字相等於加州（California）聖何塞（San Jose）的人口數量。它是美國第十大城市。

約翰斯・霍普金斯大學統計數據則與NBC的不同。根據大學的數據，截至香港時間5月5日上午11時16分，美國累計的新冠肺炎死亡個案為996,702個。