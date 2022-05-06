日本首相稱「明天東亞可能成為烏克蘭」　北京：炒作所謂中國威脅

日本首相岸田文雄訪問歐洲期間，談及南海、台海局勢，又指「明天的東亞可能成為烏克蘭」，中國外交部5月6日回應時表示，日方頻頻借一些外交活動「夾帶私貨」，拿中國說事，渲染地區緊張局勢，炒作所謂中國威脅。



中國外交部發言人趙立堅6日主持例行記者會時，有記者提問指，岸田文雄5日訪英時稱，對單方面改變東海、南海現狀，快速但不透明的軍事建設活動及經濟脅迫等表示強烈關切，岸田文雄又在提及台海局勢的同時，稱「明天的東亞可能成為烏克蘭」，詢問中方對此有何評論。

趙立堅表示，國與國之間的合作應有利於促進地區和平穩定與繁榮，不應針對第三方，也不應損害第三方利益，日方頻頻借一些外交活動夾帶私貨，拿中國說事，渲染地區緊張局勢，炒作所謂中國威脅，日方這樣做是為自身擴武強軍尋找藉口，損害地區國家互信與合作，這不利於本地區和平穩定，注定不得人心。

趙立堅強調，中方對日方有關言行表示堅決反對，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，同烏克蘭問題完全不能相提並論，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應該謹言慎行，完全沒有資格說三道四。

他稱在涉海問題上，中方堅定維護領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過談判協商妥善處理分歧，維護地區和平與安寧，日方如果真的希望東亞和平穩定，就應該立即停止挑動大國對抗，多做有利於增進地區國家間相互信任，促進地區和平穩定的事。