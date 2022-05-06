英國地方選舉｜保守黨多區受挫　倫敦票倉失守　黨員促約翰遜下台

英國5月5日舉行地方選舉，結果陸續出爐，保守黨迄今已失去131個議席，在倫敦失去多個傳統票倉，工黨則進帳87席。數個地區的保守黨領袖把這次選舉失利歸咎首相約翰遜（Boris Johnson），認為他應考慮下台。



據英國廣播公司（BBC）網站顯示，保守黨在英格蘭西北部坎伯蘭郡（Cumberland）的46個議席中失14席，工黨則進帳12席贏得共30席位。地方領袖馬林森（John Mallinson）認為包括派對門、生活成本上漲危機在內的國家問題拖累地方選情，應該要罷免約翰遜。

保守黨在樸次茅斯（Portsmouth）也失去4個議席，領袖博舍（Simon Bosher）表示沮喪，認為包括約翰遜在內的高層要「好好照一下鏡子」，反省失利原因。

英國地方選舉：圖為5月5日。英國首相約翰遜在倫敦一個票站投票後，牽着愛犬Dilyn離開。（AP）

初步結果顯示，保守黨在倫敦近乎全軍覆沒，長期由保守黨控制的倫敦南部地區旺茲沃思（Wandsworth）、北部巴尼特（Barnet），還有大多數政府機構的所在地西敏（Westminster）通通落入工黨之手。

除了首都外，保守黨在南安普敦（Southampton）、伍斯特（Worcester）和西牛津（West Oxfordshire）也輸掉議會控制權。英媒在選前曾報道，有民調預測保守黨或失多達800席。