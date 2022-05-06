中國外交部證實王岐山出席韓國總統就職儀式　韓媒：規格較往屆高

中國外交部網站5月6日公布外交部發言人趙立堅宣布稱：應韓國政府邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山將率團赴韓國，出席5月10日在首爾舉行的尹錫悅總統就職儀式。



趙立堅表示，此訪具體安排正在協商，中韓是友好近鄰，中方祝願韓國各項事業蓬勃發展，中韓友好合作不斷邁向更高水平。

韓國總統就職典禮籌備委員會5月6日公布將訪韓出席典禮的外國貴賓名單。中國國家副主席王岐山將出席，籌備委將他列為首腦級人士。韓聯社6日稱中國通常派遣副總理級別的官員出席韓國總統就職典禮，而這次規格高於往屆。

中國通常派遣副總理級別的官員出席韓國總統就職典禮。若派遣王岐山，規格將高於往屆。2013年，中方派遣時任共產黨政治局委員、國務委員劉延東出席朴槿惠的總統就職典禮。2008年，中方派遣時任國務委員唐家璇出席李明博的總統就職典禮。

韓國廣播公司（KBS）在6日的報道形容：「王岐山是中國國家主席習近平的親信，被認為是中國的『第二號人物』。」KBS亦在標題上標明「中國『二號人物』」。

報道內文稱，此前曾有預測稱中國將派遣副總理級別官員出席儀式，不過中方最終決定派遣更重量級的人物來韓。KBS引述分析認為，在韓國新政府重視韓美同盟和韓美日合作的情況下，中方此舉意在加強與韓國的關係。