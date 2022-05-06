中國回應IAEA赴日考察報告　稱日本強推核污水排海十分不負責任

中國外交部發言人趙立堅5月6日主持例行記者會，回應記者有關4月29日國際原子能機構（IAEA）發布日本核福島核污染水處置技術工作組2月赴日考察的技術報告。IAEA稱日方為核污染水排海所做的準備工作已取得重要進展。



趙立堅表示，中方注意到並正在研究有關技術報告。初步看，該報告是對機構技術工作組2月赴日考察情況的總結，沒有得出任何結論性意見，報告圍繞福島核污染水的放射性特徵，環境影響評估，源監測和環境監測方案，利益攸關方參與等問題，對日方提出了諸多技術改進建議，這也印證了國際社會對日方核污染水處置計劃的合理關切。國際社會關於核污染水數據的可靠性，淨化裝置的有效性，環境影響的不確定性等的關切，日方迄今未給出令人信服的解釋。

趙立堅強調，機構技術工作組沒有對排海以外的核污染水處置方案進行評估，這使得機構無法全面評估和污染池處置的最佳方案。在國際原子能機構技術工作組開展工作的同時，日方正強推核污染水排海方案審批，啟動排海基礎設施工程建設等。這種置各方關切於不顧，企圖造成既定事實的做法十分不負責任。

趙立堅表示，中方再次敦促日方重視國際社會和日本國內民眾的正當合理關切，同包括周邊鄰國在內的利益攸關方和有關國際機構充分協商，尋找核污染水的妥善處置辦法，而不是固守並強推排海方案。