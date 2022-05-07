烏克蘭｜澤連斯基談作戰「終極目標」　暗示放棄「這個地方」？

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5月6日以視像形式在英國智庫漆咸樓（Chatham House，正式名稱為「皇家國際問題研究所」）一個論壇。他要求俄羅斯退回2月23日前的位置，惟並未提及在2014年遭吞併的克里米亞。



他稱：「我是烏克蘭的民選總統，而不是甚麼迷你烏克蘭之類的總統，這點十分重要。」

《基輔獨立報》曾稱，他4日在《華爾街日報》CEO理事會峰會（Wall Street Journal CEO Council Summit）表明，烏克蘭尋求收復所有土地，包括克里米亞（Crimea）。

他談及烏克蘭的三大目標，是阻止俄軍推進、收回領土以及通過外交收復所有領土。他也稱，烏克蘭不會退縮。

澤連斯基：圖為2022年4月26日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔發表演說。（AP）

澤連斯基表示對與俄羅斯的談判仍持開發態度，他形容「俄羅斯雖然炸毀了所有的橋樑」，但他不認為「所有橋樑都被摧毀」。

俄羅斯入侵烏克蘭一度嘗試強行攻打基輔但失敗，現時已集中攻擊頓巴斯地區，同時承認烏東分離分子的地區獨立，再如克米里亞般的吞併它們。烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾亦將告失守。

俄羅斯曾表示與烏克蘭的談判仍未終止，但批評烏克蘭「未有認真對待」談判。