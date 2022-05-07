日本旅遊︱6月會否大幅鬆綁向外國觀光客開關？東京政府考慮3因素

日媒5月6日引述消息報道，日本政府計劃向外國觀光客重新開放入境，擬先在5月試行讓小型旅行團入境，然後6月起可能逐步恢復向外國遊客開放。當地6月能否順利迎來「開關」甚至大幅放寬觀光客入境？綜合日媒所指，東京政府正考慮3個因素。



日本旅遊：圖為2022年5月4日在東京淺草寺，這天為日本黃金週期間，不少民眾出遊（AP）

1）黃金週後國內疫情是否受控

日本民眾在4月底至5月初剛度過黃金週的多天假期，這也是日本放寬防疫措施後的「解禁」黃金週，不少人在國內旅遊、回鄉或參加祭典活動。據讀賣新聞引述多位政府消息人士報道，政府會密切關注境內黃金週假期後的疫情情況，作為未來能否提升入境人數上限的最後判斷。

日本疫情目前處於下降趨勢，5月6日新增21,628宗新冠肺炎（COVID-19）確診個案，較一周前下跌約1.5萬宗，疫情會否在黃金週後大幅回升備受關注。

2）提升機場檢測量

若然開放讓外國遊客入境，據報日本傾向把目前每日1萬人的入境上限，提高至2萬人，消息人士向日媒稱，日本政府將要為此加強機場的檢測能力。

日本旅遊：圖為2022年3月22日東京櫻花盛開，途人在樹下漫步（Getty）

3）5月「實驗」效果

目前日本機場安排所有入境人士接受新冠病毒檢測，報道指出，東京政府正重新評估是否讓一些來自疫情較「低溫」地區的入境人士能夠免於入境檢測，日本政府準備本月內展開的「實驗」，正是為確認能否免除這些入境檢測及能否順利掌握觀光客的行動。

據報日本政府準備在本月先試行讓已有預定行程的小型旅行團入境，試驗規模為數百人。朝日電視台引述消息人士報道，政府擬針對疫情已平息的部份地方試辦，然後在6月後逐步擴大鬆綁。