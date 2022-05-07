小米印度子公司：受查期間高層遭到暴力威脅

小米 （01810） 旗下印度的子公司自2月被印度政府調查，來到上週，公司銀行賬戶中7.25億美元（約57億港元）被凍結，法院6日稱暫緩凍結一週。



英媒引述其所取閱得到的法庭文件稱，印度部門進行調查期間，小米印度子公司高層人員遭威迫以及肢體暴力威脅。

英媒引述日期為5月4日的法庭文件稱，小米科技印度（Xiaomi Technology India Private Limited，下稱「小米印度」）前董事總經理及Manu Kumar Jain與現任首席財務官Sameer B.S. Rao及家人被警告，如不按印度中央執法局（Enforcement Directorate）要求遞交聲明，將面對「嚴重後果」。

文件稱，Manu Kumar Jain及Sameer B.S. Rao在一些場合被威脅，稱如不按當局要求提交聲明，他們將面對包括被捕、職業生涯前景受損、須負上刑事責任以及肢體暴力等嚴重後果。

印度中央執法局未即時回應媒體置評的要求。

小米否認公司有任何不當行為，並稱小米印度的高層能在一段時間內抵住壓力，但他們最終在如此極端和敵對的辱罵和壓力下態度軟化，不自願地發表了一些聲明。小米以法律訴訟未決為由拒絕置評。

小米印度日前被印度執法當局指涉嫌以特許權使用費形式進行非法滙款，遭沒收資金高達555億元盧比。

小米印度公司其後回應稱，公司營運完全符合印度法律法規，相關滙款和給予銀行的聲明都是合法真實，會配合當局調查，以釐清誤會。

案件下次聽證會在12日舉行。