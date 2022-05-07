澳洲與所羅門群島外長會面　中所簽訂安全協議後首次

所羅門群島外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）5月6日晚在澳洲布里斯本（Brisbane）過境期間，與澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）會面。這是所羅門群島與中國簽署安全協議後，澳所外長首度會面。



澳所外長談及包括中所4月簽訂的雙邊安全合作框架協議。佩恩重申對它深表關切。

她稱澳洲一貫及明確尊重所羅門群島主權決策，但重申對協議深表關切，包括它透明度不足。

佩恩的辦公室稱，澳所同意澳洲仍是所羅門群島首選的安全夥伴，以及所羅門群島不會在距離澳洲東北部海岸少於2,000公里的範圍，設有外國軍事基地。

澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）稱兩位部長的對話有建設性。此外他說，澳洲想做的是確保自己提出非常有力的理由，指出為何所羅門群島不設外國軍事基地是非常重要。

圖為2022年4月7日，澳洲外長佩恩在北約位於比利時布魯塞爾的總部會見傳媒。（AP）

澳洲批評所羅門群島與中國簽署雙邊安全合作框架協議後，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）4月29日回應，他反駁澳洲與英國、美國簽署澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議前，也沒諮詢包括所羅門群島在內的南太平洋國家的意見。

中國外交部發言人趙立堅5月5日回應索加瓦雷說得好，指他的表態道出太平洋島國的普遍心聲，也印證美國和澳洲對中方的指責完全是雙重標準。