北約炸中國駐前南斯拉夫大使館23周年　中塞官員憑弔3烈士

中國駐前南斯拉夫大使館遭北約轟炸23周年，塞爾維亞政府與中國駐當地大使館工作人員5月7日早上，到大使館舊址前舉行憑弔儀式，悼念北約轟炸中犧牲的3名烈士。



塞爾維亞內務部長武林（Aleksandar Vulin）、中國駐塞使館臨時代辦田一澍等人出席活動，向烈士紀念碑敬獻花圈及默哀。

武林表示，永遠不會忘記北約的野蠻行徑，這是對南斯拉夫聯盟共和國（簡稱南聯盟）、對塞爾維亞主權的野蠻侵犯，也是對國際法的野蠻踐踏。

田一澍則說，23年過去了，中塞兩國人民一同流下的血與淚已凝結成雙方維護國家主權、守護和平安寧的共同心願。中國願進一步加強與塞爾維亞全方位、各領域合作，加強發展戰略對接。

田一澍亦在塞爾維亞《政治報》發表題為《鮮血凝成堅固友誼，攜手應對安全挑戰》的署名文章，紀念中國駐南聯盟使館遭北約轟炸23周年，並宣介全球安全倡議。他提到，中國與塞爾維亞的「鐵桿友誼」由鮮血凝成，牢不可破；如今兩國全面戰略夥伴關係已成為維護地區和平穩定之錨、推動地區復蘇發展之源。

1999年5月7日，以美國為首的北約對南聯盟進行轟炸，用導彈襲擊中國駐南斯拉夫大使館，炸死當時正在使館工作的新華社記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎、朱穎，同時炸傷數十人，使館館舍嚴重損毀。