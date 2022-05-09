烏克蘭｜加拿大制裁40名俄羅斯人　英國對俄實施貿易制裁

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）5月8日訪問烏克蘭基輔，會見烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelensky）之際，宣布向烏克蘭提供新一批武器和裝備，及制裁40名俄羅斯人。英國8日亦表示會對俄方實施新貿易制裁。



杜魯多表示，將向烏克蘭提供新一輪價值5000萬加元的軍事援助，包括航拍機、小型武器、M777榴彈砲的額外彈藥等。杜魯多亦打算取消烏克蘭商品進口稅，為期1年。

據加拿大總理網站消息指，加拿大對40名俄羅斯個人實施制裁，包括多名商人和與俄羅斯國防部門有關人士，以及5個向俄羅斯軍方提供間接或直接支持的實體。

英國政府則宣布對俄羅斯和白羅斯實施新一輪制裁，目標貿易額為17億英鎊。根據英國財政部和國際貿易部聯合發布的一份聲明指，制裁包括進口關稅和出口禁令，旨在「進一步削弱普京的戰爭機器」。

聲明稱，新的進口關稅將涵蓋價值14億英鎊的商品，包括鉑和鈀。俄羅斯是世界上最大的鉑和鈀生產國之一。出口禁令則旨在針對最依賴英國商品的俄羅斯經濟產業中價值超過2.5億英鎊的商品，包括化學品、塑料、橡膠和機械。