特首選舉｜中國外交部指歐盟打着民主自由旗號干預內政把戲行不通

外交部發言人趙立堅5月9日主持例行記者會，回應有記者提問，歐盟發表聲明稱，這次香港選舉過程進一步瓦解「一國兩制」原則，違反民主原則和政治多元，表示遺憾。



趙立堅回應道，外交部駐港公署、中國駐歐盟使團發言人已經就此作出回應。5月8日，香港特別行政區第六任行政長官選舉順利舉行，李家超先生高票當選，選舉過程依法依規、公平、公正、有序。這一結果充分彰顯了香港特區新選舉制度的民主性、先進性，說明新選舉制度是一套符合「一國兩制」原則，符合香港實際情況的好制度，體現了香港社會各界團結奮進的主流民意和強烈共識。相信新任行政長官必將帶領新一屆特區政府和各界人士，共同開創香港良政善治的新局面。

趙立堅表示，在香港新選舉制度全面落地生根，民主發展優化提升之際，歐盟急不可耐地跳出來，對此次選舉的過程和結果指指點點、攻擊抹黑，這充分暴露了他們打著民主自由旗號干涉中國內政、破壞香港繁榮穩定的真實面目。對於泛政治化和黑暴肆虐的假民主，他們拍手叫好；對於符合香港實際，落實愛國者治港的真民主，他們卻如坐針氈。包括廣大香港同胞在內的全體中國人民，早已把他們的民主雙標看得真真切切。在今天的香港，他們這一套已經不靈了，他們這樣的干預把戲已經行不通了。

趙立堅強調，香港是中國的特別行政區，香港的選舉怎麼選、誰當選完全是中國內政，輪不到任何外部勢力說三道四。個別西方國家應正視香港已回歸中國25年的現實，認清香港由亂到治的大勢，立即停止任何形式的亂港遏華圖謀。