尹錫悅就任韓國總統後面對兩大難題　包括朝鮮武器測試和通脹

尹錫悅5月10日正式就任韓國總統。英媒5月10日稱，尹錫悅上任後面對兩大難題，分別是朝鮮測試新武器，以及韓國的通脹問題。



朝鮮多次試射導彈，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）更於5月6日表示，朝鮮可能最快在5月再次進行核試。這些消息令國際更關注朝鮮半島的安全問題。

英媒5月10日引述美國和韓國官員的警告稱，如朝鮮進行5年以來的首次核試，尹錫悅將面對安全危機。

尹錫悅5月10日在就職演說中表示，朝鮮的核武器計劃對韓國和東北亞的安全構成威脅，但對話的大門仍將敞開，以便各方能和平地解決這威脅。他指如朝鮮實現真正的無核化，韓國將與國際社會，協助朝鮮劃時代地改善經濟狀況和居民生活質素。

通脹問題

俄羅斯與烏克蘭的戰爭導致物價急升，韓國4月的通脹率也達到逾13年以來的高位。通脹問題或會阻礙韓國經濟在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中復蘇的進程。

尹錫悅沒在就職演說中提及通脹問題，但他指低增長、高失業率、以及薪金差距是主要的經濟挑戰。他承諾政府將透過專注於發展科學、技術以及創新來解決這些問題。