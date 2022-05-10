美國務院官網更新美台關係現況　「美國不支持台獨」字句消失

美國國務院5月5日更新官方網站內的「美台關係」（U.S. Relations With Taiwan）頁面，強調台灣是美國在亞太區內的關鍵夥伴，寫入「六項保證」字眼，舊版本內有的「美國不支持台灣獨立」字句則消失不見，中國《環球時報》引述內地學者批評是不斷「掏空」美國一個中國政策的實質內容。



在2018年的舊版本中，美國政府在網頁開首稱與台灣享有茁壯的非官方關係，指美國承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，承認（acknowledging，北京翻譯為承認，台方則指是認知）中國的立場即只有一個中國、台灣是中國一部份，又談到美國不支持台灣獨立，美國主要目標是維持與台灣的強勁、非官方關係。

美國國務院5月5日更新官方網站內的「美台關係」頁面內容（網站截圖）

2022年5月5日更新的最新版本中，美方在開首指台灣是美國在亞太區內的關鍵夥伴，美台擁有類似價值觀、深厚的商業和經濟聯繫及強大的民間聯繫，成為美國擴大與台灣接觸的動力。新版本又指美國長期奉行一個中國政策，以《台灣關係法》、中美三個聯合公報告和六項保證為指導。美方在網頁內容增添「六項保證」字眼，「美國不支持台灣獨立」、「承認中國的立場即只有一個中國、台灣是中國一部份」字句則消失。

中國官媒《環球時報》引述復旦大學美國研究中心副主任信強指，美國政策表述上的變化體現了華盛頓對台政策的調整，他認為刪除「不支持台獨」是一次大倒退，這正在不斷「掏空」美國一個中國政策的實質內容。