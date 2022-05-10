烏克蘭局勢︱習近平與馬克龍通話　稱中方一直以自己方式勸和促談

中國國家主席習近平5月10日下午同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，兩人除了討論中法關係外，也就烏克蘭局勢交換意見，習近平強調中方一直在以自己的方式勸和促談，支持歐洲國家將歐洲安全掌握在自己手中，指要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅。



據央視新聞報道，習近平指出，中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，應當堅守「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」的建交初心，堅持緊密持久的全面戰略夥伴關係定位，相互尊重彼此核心利益和重大關切，在雙邊、中歐、全球層面密切協調合作。

習近平強調，要通過雙邊對話機制規劃好未來5年中法合作重點，在推進民用核能、航空航天等傳統領域合作同時，加大推動人工智能、清潔能源等新興領域合作，又指中方願擴大法國優質產品進口，歡迎法國金融、高技術企業赴華開展合作，希望法方為中國企業赴法投資合作提供公平、公正、非歧視的營商環境。

圖為2022年5月9日下午，國家主席習近平在北京同德國總理朔爾茨舉行視像會晤（新華社）

習近平稱，要利用好2024年中法建交60周年、巴黎奧運會等重大契機，加強中法人文交流，促進相互了解，並稱中法要堅持真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，支持世界多極化和經濟全球化，加深應對氣候變化和生物多樣性保護等領域合作，就二十國集團、國際糧食能源安全等加強溝通協調，擴大在非洲等地區三方合作，就全球發展倡議和安全倡議開展對接、探討合作。

讚賞法方堅持戰略自主

習近平指出，中歐關係穩定健康發展，符合中歐及各國人民利益。中方讚賞法方堅持戰略自主，希望法方推動歐盟堅持正確對華認知，同中方相向而行，妥善管控分歧，在共同利益基礎上深化經貿、綠色、數字、人文等領域交流合作，希望法國作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。

馬克龍表示，法中建交以來，雙方一直秉持開放精神積極發展法中關係。過去5年，兩國各領域合作富有成果。未來5年，法方願同中方深化農業、航空、民用核能、人文等領域合作，加強應對氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，推動法中關係取得更多積極成果。法方願為促進歐中關係發展發揮積極作用。

圖為5月9日，法國總統馬克龍在德國柏林與總理朔爾茨會面後的記者會。（AP）

一致認為各方應支持俄烏談判

兩國領導人就烏克蘭局勢交換了意見，一致認為有關各方應該支持俄烏通過談判恢復和平。習近平強調，中方一直在以自己的方式勸和促談，支持歐洲國家將歐洲安全掌握在自己手中，要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅。

馬克龍表示，在烏克蘭問題上，法方同中方擁有很多共識，法方願同中方在雙邊和多邊層面開展更加緊密的協調合作，法國和歐盟堅持獨立自主戰略，不贊成也不會參加集團對抗。