東盟-美國峰會5月12至13日舉行　或商經貿與提升戰略夥伴關係

東盟-美國特別峰會5月12至13日舉行。美國總統拜登（Joe Biden）12日設晚宴款待東盟成員國領導人，13日與他們會談。



新加坡總理李顯龍5月10日起程。他在美國華盛頓訪問5天。這是他2022年二度訪美。李顯龍3月26日至4月2日副訪華盛頓及紐約，當時已與拜登會談。

從東盟-美國特別峰會議程大綱看來，東盟領導人12日與美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）和商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）及美國商界代表會晤，討論經濟合作。

《聯合早報》10日稱引述該報近期採訪過的學者分析稱，俄烏戰事、南海主權爭議以及緬甸局勢等都會是峰會上的議題

該報稱，除了就區域和國際課題交換意見，他們料談及美國對東盟的經貿關係，並評估東盟和美國當前的戰略夥伴關係。該報引述學者推測，東盟和美國可能在峰會共商將雙邊關係升級為全面戰略夥伴關係。這也符合華府在美國的印度太平洋戰略下，加強與亞太地區夥伴關係的目標。

東盟國家與美國在2015年4月26日舉行的東盟峰會上，決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。該次峰會在馬來西亞舉行。

包括美國在內，東盟目前有7個戰略夥伴，以及2個全面戰略夥伴，即中國和澳洲。中國和澳洲2021年分別將與東盟的戰略夥伴關係，提升為全面戰略夥伴關係。

新加坡總理公署稱，東盟領導人除了會晤拜登，他們也會出席美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）所設午宴，與她以及其他部長官員開會，商討氣候變化、潔淨能源轉型以及永續基礎建設等。此外，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也會設宴接待他們。

是次峰會原定3月28至29日召開，但因部分東盟領袖行程安排有困難，而且烏克蘭危機持續惡化，延至5月12至13日舉行。