越共十三屆五中全會閉幕

越南共産黨第十三屆中央委員會第五次全體會議10日在越南首都河內閉幕，會議針對土地使用、農業農村發展、集體經濟、黨建等多項議題進行討論。



新華社引述越通社10日報道，越共中央總書記阮富仲在閉幕會議上發表講話説，土地管理和使用必須保證全體人民的共同利益。本次會議同意對越南2013年《土地法》及相關法律進行修改補充，旨在對長期以來存在的土地使用規劃、土地分配、土地租賃、徵地補償安置、土地財政政策等問題加以解決。

阮富仲説，要充分認識農業、農民和農村發展對革新、建設和保衛國家事業的戰略地位和作用，將其視為促進經濟社會快速可持續發展、維護政治穩定、保障國防安全的重要基礎和動力。他表示，農業農村工業化和現代化是國家工業化和現代化進程中最重要的任務，國家需要繼續優先保障對農業、農民和農村的投資。

針對集體經濟發展，阮富仲要求繼續貫徹落實越共十三大和本次會議關於確保集體經濟發展符合社會主義定向市場經濟和國際一體化要求的決議，並指出應提高以新型合作社為核心的集體經濟和合作經濟的效率。

本次會議還對提高越共基層組織領導力、建設廉潔政黨、提升幹部黨員素質等問題進行了討論。阮富仲説，基層黨組織是黨的基礎，也是黨群之間的橋樑，發揮着政治核心作用，要把各基層黨組織政治任務執行情況和人民滿意度作為衡量其領導能力和戰鬥力的標準。會議同意成立省級反腐敗指導委員會。

越共十三屆五中全會4日開幕，為期7天。