烏克蘭｜芬蘭為求「生存權」加入北約　對俄羅斯會是壞消息

芬蘭與瑞典預計在本週正式決定是否申請加入北約，這對俄羅斯來說並不是一個好消息。但這也是俄羅斯入侵烏克蘭，激發的一次歐洲安全保障格局重大轉變，俄羅斯將迎來其所認為北約東擴的更大威脅。



芬蘭最早將在本週發表安全報告，交予議後會進行特別辯論，並決定其是否加入北約。北約已表明歡迎芬蘭的申請，外界預料一切將會十分順利，芬蘭已經滿足北約大部分標準要求，任何北約成員國都不太可能反對。這意味芬蘭只要決定加入，將會成為北約成員國。

最近多項民意調查顯示，最少有60%的芬蘭國民支持加入北約，這與過去幾年約30%出現巨大的轉變。而導致這轉變的直接原因，正是俄羅斯入侵烏克蘭。

圖為5月10日，北約在德國明斯特正舉行大型陸上軍事演習。（Getty）

芬蘭與俄羅斯的邊界接壤，並在卡累利阿存在邊界的爭議。兩國在第二次世界大戰爆發了冬季及繼續戰爭，其中前者是蘇聯假借砲擊事件入侵芬蘭，至使芬蘭傳統上對俄羅斯萬般顧忌。

不過在二戰後的冷戰時期，芬蘭選擇不加入北約，是因其秉持的實用主義：芬蘭需要接納這個巨大的國家在其身旁，並與其合作，但同一時間芬蘭必須增強其軍力，維護其「生存權利」。

芬蘭研究所全球安全領域（Finnish Institute of International Affairs）高級研究員薩洛紐斯-巴斯特納克（Charly Salonius-Pasternak）表示，西方國家會入侵俄羅斯的想法很瘋狂：「我們試圖通過促進與俄羅期貿易和在其他領域的合作，盡量減少這擔憂。」

圖為5月3日，芬蘭總理馬林在德國梅塞貝格城堡，與德國總理朔爾茨及瑞典首相安德松會面。（AP）

「芬蘭的意識形態是為求生存，在這過去的100年裏，我們已經成為一個擁有高生活水平且強大主權國家。」「因此，無論是通過務實的外交還是為應對威脅採取更強硬的立場，我們得以生存是至關重要。」

若芬蘭決定加入北約，毫無疑問將對普京造成打擊：這不僅意味著俄羅斯將與北約成員國額外增加800公里的共同道界，北約將能持續擴大在北歐的影響力，一直延伸至北極地區。普京為降低北約影響力的策略，恐怕已適得其反。