菲律賓大選｜小馬可斯將如何施政？　美媒：或同時親近中美

菲律賓已故獨裁前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）很大機會成為新任總統，他5月10日表示「不要以我的祖先來評價我，請用我的行動來評價我。」外界正預測他上任後的政策和行動，美媒10日稱，他或會同時親近中美。



小馬可斯的父親馬可斯在任時，菲美之間有磨擦，但馬可斯仍決定保持兩國的安全聯盟。惟總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）則被美媒指是疏遠美國、親近中國。

美國《外交政策》網站（Foreign Policy）5月10日稱，小馬可斯的外交政策或將同時受馬可斯和杜特爾特影響，並在當中取得平衡，如他的政府可能會有興趣與中國接觸，同時容許美國靠近，他不會像杜特爾特那樣「解散」菲美聯盟，甚至在南海爭議升級時，他或會加強菲美聯盟。

經濟問題待解決

英國《衛報》5月10日引述分析師稱，小馬可斯在競選活動中提及的政策細節不夠多，因此他們難以清晰地預測他的施政表現。分析師雖然未能掌握足夠的政策資料，但仍嘗試推測小馬可斯上任後面對的情況，以及他有可能會作出的行動。

報道提及，菲律賓研究機構IBON Foundation的執行董事Sonny Africa稱，小馬可斯將面對充滿挑戰的經濟情況，國內很多家庭沒任何積蓄、大量小企業已倒閉，但小馬可斯沒概述新政府將如何解決這些問題。

菲律賓大學（University of the Philippines）政治學助理教授伊格萊西亞斯（Sol Iglesias）表示，小馬可斯可能會嘗試修改1987年憲法，如他或會修改規則，允許總統在6年任期結束後尋求連任。

《衛報》5月10日稱，小馬可斯說，他只會允許國際刑事法院（ICC）的成員以遊客身份進入菲律賓。這決定將可防止ICC檢察官在菲律賓調查杜特爾特的掃毒行動。