澳洲外長評論中所簽署安全協議　中國外交部：應停止說三道四

澳洲外長佩恩（Marise Payne）5月7日會見所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）時，再評論中國與所羅門群島簽署的安全合作框架協議，中國外交部5月11日回應稱，既然澳方宣稱尊重所羅門群島主權決定，就應該言行一致，停止對所方行使主權權利、自主開展對外合作說三道四。



中國外交部發言人趙立堅11日主持例行記者會，有記者提問指佩恩近日在布里斯班會見馬內萊時，佩恩表示澳一貫尊重所主權決定，但對中所安全合作協議缺乏透明度深感關切，記者詢問中方對此有何評論。

趙立堅表示，包括所羅門群島在內的太平洋島國，都是獨立主權國家，不是哪個國家的後院，既然澳方宣稱尊重所羅門群島主權決定，就應該言行一致，說到做到，停止對所方行使主權權利、自主開展對外合作說三道四，停止施壓脅迫。

趙立堅指，中方已經多次介紹中所安全合作相關情況，願再次重申中所自主商簽政府間安全合作框架協議，是兩個主權國家的神聖權利，是正常的，執法安全合作符合國際法和國際慣例，中所安全合作公開透明，不針對第三方，與所方同其他夥伴的合作以及地區現有機制並不衝突，符合所方和南太平洋地區共同利益。

趙立堅稱，所謂中國在所建立軍事基地的說法，完全是少數別有用心的人編造出來的假消息，澳洲在沒有同島國溝通協商的情況下，與美國、英國等域外國家拼湊軍事集團，刺激軍備競賽，並給南太地區帶來核擴散風險，澳方的有關做法才是不公開不透明的暗箱操作，地區國家普遍對此深感關切，澳方應該反躬自省，改弦更張。