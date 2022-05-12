以軍突襲西岸　半島電視台記者採訪期間中彈身亡

以色列軍方5月11日突襲約旦河西岸（West Bank）地區，期間一名半島電視台（al Jazeera）記者在採訪期間中彈喪生，電視台方面將責任以軍，阿拉伯國家亦譴責事件。



美聯社報道，事件發生於西岸北部的傑寧（Jenin）難民營附近，以色列近日發生連串巴勒斯坦武裝份子襲擊事件後，以軍連日突襲傑寧。而在11日的行動中，半島電視台資深記者阿克利赫（Abu Akleh）不幸身亡，終年51歲。

以色列軍方起初指阿克利赫可能被巴勒斯坦武裝份子殺害，但以軍高層其後指無法證實由誰開火，當局對她的離世表示遺憾，並稱已經成立特別團隊調查事件。

半島電視台批評以軍故意針對員工開火，與阿克利赫一同採訪的巴勒斯坦記者沙馬迪（Ali Samoudi）則表示，他們在事發前已經知會以軍自己的位置，並指當時沒見到任何巴勒斯坦槍手，指以色列的說法是謊話。沙馬迪在事件中亦受傷送院，目前情況穩定。

阿克利赫生前為半島電視台阿拉伯語頻道報道巴勒斯坦地區局勢，在西岸地區備受尊重，她亦是一名美國公民。而在她殉職的消息傳出後，西岸城鎮拉姆安拉（Ramallah）民眾以巴勒斯坦旗幟覆蓋她的遺體和高叫口號，當局亦會在12日安排將她的遺體送回出生地耶路撒冷（Jerusalem）下葬。

巴勒斯坦自治政府批評以軍的行為是「令人震驚的罪行」，卡塔爾、約旦及阿拉伯聯盟（Arab League）亦譴責事件；聯合國人權事務高級專員辦事處及美國政府則呼籲當局進行獨立而透明的調查。