新冠肺炎｜拜登主持疫情峰會　警告全球大流行仍未結束

美國總統拜登（Joe Biden）5月12日主持第二次全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情峰會，指美國至今有100萬人死於疫情，形容這是國家的悲劇里程碑。他警告全球的疫情仍未結束，呼籲各國仍須努力控制疫情。



美聯社報道，拜登在抗疫峰會發表錄影講話時表示，疫情大流行尚未成為過去，美國家庭內的飯桌之間，共有100萬張空椅子，當地有100萬人死於疫情。他呼籲國會盡快通過數十億美元的撥款法案，為民眾提供更多病毒檢測、接種疫苗及治療。

拜登同時強調，全球仍需將抗疫列為優先事務，形容今次峰會為大家提供機會，再次努力確保疫情受到控制，以及防止將來爆發衛生危機。

與會各國承諾捐出30億美元，用於抗疫及推動全球民眾更容易獲得疫苗及治療等。印尼總統佐科維多多（Joko Vidodo）在會上稱，世界各國不論大小或貧富，都必須公平獲得醫療解決方案的機會。

目前全球超過65%人口已經接種最少一劑疫苗，但貧窮國家民眾的接種率卻不足16%，意味難以實現世衛（WHO）定下的在6月底之前全球70%人口接種疫苗的目標。其中一個問題是像喀麥隆、烏干達及科特迪瓦（舊稱象牙海岸）等國家的冷藏設備不足，導演疫苗變壞；另外在貧窮國家提供疫苗的醫療人員亦面對欠糧或薪酬過低情況。