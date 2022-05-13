多國疫情｜Omicron亞型BA.4和BA.5肆虐　南非疫情反彈

南非國家傳染病研究所（NICD）5月11日警告，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞變種BA.4和BA.5的驅動下，南非或正進入第5波疫情。



根據世界衛生組織（WHO）數據，截至歐洲中部夏令時間（CEST）12日下午6時（香港時間13日凌晨），全球累計516,922,683人確診，6,259,945人逝世。

亞變種

世衛11日指，至少16國檢測出BA.4，至少17國檢測出BA.5，BA.2.12.1則是在23國現蹤。世衛組織新冠疫情技術負責人范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，南非檢測出BA.4和BA.5的機率特別高。

南非

國家傳染病研究所11日稱，全國新增10,017宗確診，為1月以來首度單日新增確診超過1萬人。

歐洲

病歿人數在12日突破200萬，世衛形容是「跨越了一道毀滅性的里程碑」。經歷3月首2週的疫情復燃，歐洲染疫人數如今正在下降。根據WHO，歐洲新增確診和死亡在過去7天分別下降26%和24%，累計218,225,294確診，2,002,058人逝世。

南非新冠肺炎疫情：圖為4月30日，民眾在福斯盧勒斯（Vosloorus）一間購物中心前經過。（AP）

韓國

中央防疫對策本部13日公布，韓國新增32,451宗確診，單日染疫人數連續10天低於5萬。

日本

厚生勞動省12日指日本首次發現BA.4和BA.5，3名分別來自南非、西班牙和贊比亞的男子抵達成田機場檢測出確診。

菲律賓

衞生部副部長韋爾吉雷（Maria Rosario Vergeire）13日會見傳媒期間稱，菲律賓錄得14宗BA.2.12.1病例，這是菲律賓首次錄得這一病毒株，馬尼拉大都會（Metro Manila）錄得2宗本地個案，巴拉望省（Palawan）普林塞薩港（Puerto Princesa）11宗輸入個案，1個本地個案。

新加坡

加坡近期單日新增確診數攀升，衞生部長王乙康稱，社區個案雖增加但並非每隔幾天就倍增，「沒證據顯示出現新一波疫情」。他稱隨着社交活動幾乎完全開放，個案數增加是可以預期。

新加坡近日新增確診個案，從先前1,000多至2,000多個攀升至3000多、4000多個。