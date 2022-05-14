烏克蘭局勢︱首名俄軍出庭面對戰爭罪行指控　罪成或需終身監禁

俄羅斯入侵烏克蘭近三個月，俄軍被指在當地干犯戰爭罪行，烏克蘭首都基輔（Kyiv）法院5月13日開庭處理首宗俄羅斯士兵違反罪行官司，假如罪名成立，該名俄軍可能面臨終身監禁的最高刑罰。



美聯社及英國廣播公司（BBC）報道，被起訴的俄軍戰俘是21歲的希斯馬林（Vadim Shyshimarin）軍曹，檢察官指他在戰爭初期，與其他同僚在東北部蘇梅州（Sumy）城鎮丘帕希夫卡（Chupakhivka）駕駛一輛失車期間，遇到一名62歲踏單車男子，當時對方正在用手提電話。

狀紙提到，希斯馬林接獲槍殺平民的命令，阻止他們向烏克蘭方面報告俄軍的位置，結果該名老翁頭部中槍身亡。

當局沒透露希斯馬林如何被捕或起訴他的證據性質，而在13日的審訊中，他身穿灰藍色衛衣出庭，並向法官講出自己的名字、住址、婚姻狀態等身份資料。法官問他是否理解自己所享有的權利時，他輕聲地表示明白，並拒絕接受陪審團審訊。

法官與控辯雙方律師討論程序問題後一度退庭，其後宣布審訊會於18日繼續。檢察官辛尤克（Andriy Synyuk）在庭外表示，這只是首宗官司，預告之後陸續有來。而俄羅斯方面則暫時未有評論有關官司，並一直否認針對平民攻擊。