Eurovision｜歐洲歌唱大賽烏克蘭樂隊Kalush Orchestra奪冠

烏克蘭民謠饒舌樂隊「卡盧什樂團」（Kalush Orchestra）5月14日擊敗來自英國、瑞典及西班牙的對手，成為2022年歐洲歌唱大賽（Eurovision）冠軍。



在意大利都靈（Turin）舉行的Eurovision決賽，「卡盧什樂團」以一曲《傾聽》（Stefania）獲得631分奪冠。英國選手賴德（Sam Ryder）以466分獲得亞軍。Stefania這首歌曲內容有關前線軍人的母親。

「卡盧什樂團」表演結束後，主音Oleg Psyuk在台上高喊：「請救救烏克蘭、救救馬里烏波爾、救救亞速鋼鐵廠！」

圖為今年歐洲歌唱大賽（Eurovision）冠軍得主——烏克蘭民謠饒舌樂隊「卡盧什樂團」（Kalush Orchestra）2022年5月14日在台上表演。（AP）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky)）賽前也為「卡盧什樂團」拉票，他發布影片中說：「歐洲，把票投給卡盧什樂團，我們支持我們的同胞！支持烏克蘭！」

「卡盧什樂團」奪冠後，澤連斯基在Telegram稱，「我們的勇氣感動世界，我們的音樂征服歐洲。他說，下年由烏克蘭將主辦賽事，這是該國第三次成為東道主。他稱烏克蘭會盡其所能，在馬里烏波爾（Mariupol）辦賽。他稱屆時該市將是自由、和平以及已重建。

在Eurovision奪得冠軍的國家，有下一屆賽事的主辦權。

馬里烏波爾是烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）南部港口城市，2月下旬俄軍入侵烏克蘭後不久，當地已飽受炮擊，陷入圍困狀態。澤連斯基5月初時形容，市內幾乎所有建築物被毀。