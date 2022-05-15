疫情｜韓媒：中國傳已派員往朝鮮　抵達平壤協助抗疫

韓媒5月15日引述消息人士稱，10多名中國醫務人員先頭部隊已往朝鮮提供協助，預計支援規模會進一步加大。倘報道屬實，這是2020年初新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，朝鮮2年多來首次接受來自國外的人入境。



朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2022年5月14日，途人在韓國首爾一個鐵路站觀看有關朝鮮出現疫情的報道，影片中使用的是朝鮮領袖金正恩進行視察的檔案照片。（AP）

韓聯社電視台（YTN）網站15日報道，其駐北京記者引述一名在北京的朝鮮消息人士稱，他知道中國本週末已向平壤派出醫務人員。中國為支持朝鮮預防新冠肺炎，有約10人作為先頭部隊先被派往平壤。預計中國醫療先頭部隊將在掌握當地情況的同時，傳授遏制病毒的方法。據了解，中國目前正在招募更多醫務人員赴朝。

YTN引述在北京的消息人士稱，朝鮮在13日接獲中國提供檢疫隔離支援的要求，同日朝鮮完成組成醫療先頭部隊。金正恩14日召開黨政治局會議聽取匯報時稱應積極學習中國抗擊疫情經驗。YTN稱，朝鮮看來是在這個時候正式向中國要求協助。

中國外交部發言人12日稱中國隨時準備支持朝鮮抗疫。中國是第一個表示願意援助朝鮮抗疫的國家。

朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2022年5月14日，朝鮮領袖金正恩在平壤出席抗疫策略會議。照片由朝鮮政府提供。（AP）

籲學華抗疫意味什麼？

首爾的朝鮮研究大學（University of North Korean Studies）教授楊武仁（Yang Moo-jin）分析稱，從金正恩的言論看來，該國會嘗試從中國取得物資。

韓國世宗研究所分析師Cheong Seong-Chang表示，金正恩的言論意味朝鮮可能很快會向中國要求提供與疫情相關的藥品和檢測設備。

雖然朝鮮此前拒絕包括中國及世界衛生組織（WHO）新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）等提供疫苗，但它在嘗試以自己的方式抗疫。《韓民族日報》13日稱，北京的一位消息人士告訴該報，「去年沒有確診病例。我知道它買了一些中國製造的疫苗用於研究。」

朝鮮12日承認該國出現疫情，之後陸續公布更新確診及死亡個案數字。韓聯社5月15日報道，朝鮮14日新增超過29.6萬人出現發燒病徵，另外再多15人死於疫情。