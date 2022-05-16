烏克蘭｜芬蘭瑞典同日「歷史性」宣布將申請加入北約

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，長期抱持軍事不結盟立場的芬蘭與瑞典內部討論加入北大西洋公約組織（NATO）的聲浪與意願增加。兩國政府經歷多番內部諮詢後，芬蘭15日宣布同意支持國家入盟，數小時後，瑞典正式決定跟隨其後。



執政黨社會民主黨在香港時間15日晚上宣布將同意支持國家入北約，這將為瑞典之後申請入盟鋪路。

瑞典與芬蘭在冷戰期間都與北約保持距離。但俄羅斯2月下旬攻擊烏克蘭，讓兩國民眾及政府重新思考國家安全需要，轉而考慮「入會」。此舉在數月前看來是不可能發生，如今它們都先後公布申入。

芬蘭與瑞典申入北約：圖為瑞典國防大臣胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist，左五）與瑞典外相林德（Ann Linde，左六）2022年5月13日出席於斯德哥爾摩舉行的記者會，發布一份安全政策報告分析。（AP）

瑞典總理安德松（Magdalena Andersson）所屬社會民主黨（Social Democrats）是該國執政黨，它在過去一週就此進行黨內舉行辯論，討論是否放棄社民黨長期反對國家加入北約的立場。

瑞典多數在野黨已表態支持國家加入北約，在安德松一方就此點頭後，國會勢將通過讓國家正式申請成為北約成員國。

芬蘭及瑞典加入北約的重要性在於，這將使北約與俄羅斯共享的邊界增加一倍，並對歐洲的地緣政治構成永久性的改變，也成為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）揮軍烏克蘭的巨大意外後果。情況將令俄羅斯備感威脅。

英媒16日認為，兩國加入北約是俄羅斯侵烏其中一個最重要及影響深遠的後果。這將改變北歐的安全狀況，以及令北約更易對波羅的海的國家給予保護。

芬蘭政府的正式決定將需交予國會在當地時間16日表決通過。而瑞典的政府也會在同日批准有關申請，為兩國聯合申入北約鋪路。