俄警方接匿名電話稱2架飛往莫斯科飛機有炸彈

撰文：許懿安
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當地時間5月16日，俄羅斯警方公布稱，收到匿名電話聲稱在從聖彼得堡和葉卡捷琳堡飛往莫斯科市的2架飛機上安裝了炸彈。目前相關部門還沒有披露更多消息。

炸彈恐嚇
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