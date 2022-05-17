Twitter｜暫擱收購全為壓價？馬斯克：以較低價錢買「非不可能」

全球首富、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在5月16日表示，以較低價碼收購Twitter「並非不可能」。他此話一出，更加激發大家的猜測——馬斯克將尋求重新談判Twitter的收購價格。



Twitter股價周一收跌8.2%，報37.39美元。最近Twitter股價持續下跌，主要是市場推斷馬斯克有可能放棄本已談定的以440億美元買下Twitter的交易。過去一周，馬斯克質疑Twitter公開揭露的垃圾帳戶與假帳戶的比率，認為數據不正確。交易破局的預期甚囂塵上。

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馬斯克周一在邁阿密的一項科技會議上又再藉此議題發揮，他表示，假帳戶至少佔Twitter帳戶總數的20%，而且這還是他對Twitter上機器人帳戶數量估計的低端。根據一位Twitter用戶貼出的現場談話影片，馬斯克甚至誇張地質問，這個數字是否可能高達90%。

Twitter拒絕評論馬斯克這番言論。根據Twitter每季的報告，該平台上的垃圾帳戶佔總用戶的比率低於5%。

馬斯克上周說，收購Twitter的交易「暫時擱置」，因為他等着了解平台上垃圾和虛假帳戶的詳細資料。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】