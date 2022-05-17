朝鮮疫情︱韓媒：3架朝鮮飛機赴中國瀋陽運送醫藥品返國

朝鮮爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情後，韓聯社5月17日引述朝鮮消息人士報道，有3架朝鮮飛機16日上午飛抵中國瀋陽的桃仙國際機場裝載醫藥品，同日下午返國。中國外交部17日被問到是否向朝鮮給予抗疫物資援助，發言人僅指不掌握相關情況。



報道引述多名朝鮮消息人士指，該3架飛機來自朝鮮國營航空公司高麗航空，機上只運載醫藥品，未有中方人員同行，報道稱，朝鮮方面已請求中方提供抗疫物資援助，這次很可能是運送抗疫的醫藥品。

中國未證實給予物資援助

中國外交部發言人汪文斌17日在例行記者會上，被問到中方能否證實向朝鮮給予抗疫物資援助，汪文斌回應稱不掌握相關情況，重申疫情防控工作是全人類面臨的共同挑戰，中朝之間有着守望相助的優良傳統，願同朝方一道在抗疫的過程當中互相支持，加強合作。

韓聯社5月16日也曾引述中國消息人士指，朝鮮駐華機構相關人士從4月底開始在瀋陽、大連等地通過對朝貿易商購置藥品和醫療器械。

朝鮮最高領導人金正恩15日主持政治局會議時，曾斥責醫藥品流通不暢順的問題，並下令人民軍醫務部隊到平壤，協助穩定醫藥品供應。同日他又視察在平壤的藥店。